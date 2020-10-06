Кинотеатром «Победа» в Волгограде займется компания, которая обновляла ДЮЦ

Завершить реконструкцию здания должны к 2023 году. Фото: Юлия Данильченко

Реконструкцией кинотеатра «Победа» в Волгограде займется компания «Приволжтрансстрой». Именно она выиграла тендер на 537 миллионов рублей, которые выделены на капитальное обновление здания. Об этом «КП-Волгоград» узнал с сайта Госзакупок.

Напомним, здание, которое построил сам Левитан, в последние годы опустело: кружки и секции перевели в отремонтированный ДЮЦ, а сюда в планах переедет кукольный театр и будет настоящий Дом детства. Правда, для этого бывший кинотеатр придется почти полностью переделать. Согласно проекту здесь появится два зрительных зала – большой и малый, площадка для выставок, гримерки и кабинеты для детского творчества. При этом обещают сохранить исторический облик здания, ведь оно является объектом культурного наследия регионального значения. Завершить его реконструкцию обещают в 2023 году.

То, что аукцион на реконструкцию стадиона выиграл «Приволжтрансстрой» не удивляет. Эта компания в последние годы строит почти все крупные объекты в Волгограде: она построила музей «Россия – моя история» в пойме Царицы и школу «Долина знаний» в Советском районе, сделала сквер у собора Александра Невского, строит детский сад в Кировском районе и новый корпус онкоцентра и еще много других объектов. Напомним, что именно эта компания обновила и ДЮЦ.