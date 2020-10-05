Пожилую волгоградку отправили на три года в колонию за торговлю контрафактом

К своим 67 годам волгоградка добилась немало – у нее был бизнес (была гендиректором ООО «Эксклюзив»), нормальный доход, дом, семья. Теперь ее ждет три года колонии. А все за то, что пыталась «откупиться» от правоохранителей.

Началось все с проверки, которая нагрянула к ней в магазин. На полках полиция обнаружила нелицензионные спиртные напитки. Контрафакт изъяли, а на бизнесвумен завели уголовное дело. Чтобы избежать ответстченности, волгоградка попросила своего знакомого помочь «откупиться». Знакомый согласился, в январе 2019-го принес сотруднику подразделения по борьбе с экономическими преступлениями взятку в размере 200 тысяч рублей и попросил закрыть дело. Тут «на горячем» его и задержали, а женщине добавили еще одну статью.

- Подсудимая во всем созналась и раскаялась. Она способствовала раскрытию и расследованию преступления, что ускорило расследование уголовного дела. Но Дзержинский суд учел ее немолодой возраст и супруга-инвалида, который находится у нее на иждивении, но вердикт вынес суровый: женщину приговорили к 3 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Волгоградка попыталась оспорить суровый приговор, но областной суд оставил его без изменения, - сообщают в облсуде