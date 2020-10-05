6 октября в Волгограде двадцать улиц останутся без света

Волгоградские энергетики продолжают усиленно готовиться к зиме и модернизировать сети. Работы расписаны на каждый день, где-то ремонтируют оборудование, где-то меняют на новое. На завтра, 6 октября, у компании «Россети-Юг» также запланирован большой объем работы. Как следует из информации, представленной на сайте компании, ремонтные бригады будут работать одновременно в четырех районах Волгограда – в Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском. А значит, именно в этих районах грядут отключения электроэнергии.

Отключать, естественно, будут не целые районы. Завтра, 6 октября отключения коснутся нескольких десятков домов на 20-ти улицах. Больше всего достанется Кировскому району, где в зону отключения попадут сразу 14 улиц. И света у них не будет почти весь день – с 9 утра до 5 вечера.

СПРАВКА «КП»

6 октября не будет света в Волгограде по следующим адресам:

Дзержинский район

ул. Таврическая 35-77,36-76

ул. Манычевского 53,54,55,56

Центральный район

ул. Коммунальная 6-10

ул. Пражская 16,16а

ул. 7-й Гвардейской Дивизии 19,19а,21,23

Ворошиловский район

ул. Пугачёвская 15,15А,15Б

Кировский район

ул. Кр Командиров 79а,79-125,68-86

ул. Маяковского 1-57,2-58

ул. Красногорская 1-77,2-70

ул. Коломенская 3-53,6-80

ул. Бородинская 1-43,2-46

ул. Роменская 1-45а,2-42

ул. Ляпунова 1-17,29-37,2-40

ул. Краснолиманская 83а,83-95,60-76

ул. Елены Колесовой 1-25а,2-36

пер. Балканский 32,35,37

ул. Боровиковского 1-27,2-32

ул. Грекова 2-12

ул. Ляпунова 2-12,1-11

ул. Краснолиманская 54-58,63-81