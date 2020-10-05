В Волгограде изменились номера «горячей линии» по лекарствам

В комитете здравоохранения Волгоградской области грядут перемены – сотрудники переезжают в другое здание. Из-за того, что меняется их дислокация, временно не будут работать номера «горячей линии» по лекарственному обеспечению. Точнее – не будут работать привычные всем стационарные номера. Но в комитете позаботились, чтобы волгоградцы не остались без помощи в этом вопросе на время переезда. В связи с чем сообщают, что временно номера «горячей линии» будут изменены.

Сейчас звонки будут принимать по телефонам:

8-927-540-45-03,

8-927-540-45-08.

Как и прежде, звонки принимаются круглосуточно.

- После того, как будут решены все технические вопросы по организации «горячей линии» на новом месте, на сайте комитета здравоохранения будут опубликованы новые номера телефонов, - добавляют в облздраве. - Приносим извинения за доставленные неудобства!