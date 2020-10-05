Седрик Гогуа признан лучшим игроком Ротора в игре с Уфой

Фото: ФК "Уфа"

В 10-м туре Российской премьер-лиги волгоградский «Ротор» на выезде сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0. После матча клуб с берегов Волги провел традиционный опрос среди своих болельщиков по выбору лучшего игрока матча в составе сине-голубых. В этот раз все было достаточно очевидно. Лучшим фанаты «Ротора» признали защитника Седрика Гогуа. За него свои голоса отдали 63% болельщиков. Стараниями футболиста из Кот-д’Ивуара волгоградцы отбили множество атак «Уфы». Отметила Гогуа и премьер-лига, вручив ему приз за звание лучшего игрока матча в составе двух команд.

А в опросе болельщиков «Ротора» второе место занял нападающий Джовино Фламарион, который набрал 13%. На третьей строчке хорватский вратарь Йосип Чондрич, за которого проголосовали 12% фанов.

Седрика Гогуа болельщики «Ротора» признают лучшим игроком команды уже в третьем матче текущего сезона.