Владимир Попков возглавил управление по борьбе с коррупцией

Владимир Попков четыре года курировал сферу культуры в регионе, теперь будет бороться с коррупцией. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области опять рокируют чиновников. На этот раз Владимира Попкова, который в должности заместителя губернатора курировал вопросы культуры и спорта, отправили бороться с коррупцией. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе области, Попков возглавит управление по борьбе с коррупцией.

- Сферы, которые он курировал, распределили между остальными заместителями губернатора Волгоградской области. В частности, за развитие спорта в регионе теперь будет отвечать Валерий Бахин, а Зина Мержоева возьмет на контроль культурную сферу. Ответственным за охрану объектов культурного наследия назначили Владимир Марченко, - уточняют в администрации региона.

Напомним, что Владимир Попков с 2016 года курировал сферы культура и спорта в области. В прошлом году в его подчинение перешел также комитет по охране объектов культурного наследия.