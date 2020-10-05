В волгоградских школах больше учителей русского языка и литературы

Каждый третий учитель в Волгоградской области - учитель начальных классов. Фото: Иван ВИСЛОВ

5 октября, в России отмечают День учителя. У многих из нас этот праздник ассоциируется с цветами, бантами и теплыми словами в адрес наших наставников. Сегодня им тоже нелегко: коронавирус заставил пересмотреть все методики, но даже в удаленном режиме они отдают детям все свои знания и навыки. Все 17383 педагога – именно столько, по данным Волгоградстата, трудятся сегодня в образовательных учреждениях Волгоградской области.

Почти третья часть из них – учителя начальной школы. Их 5087 человек. А, если рассмотреть по предметам, то, оказывается больше всего в волгоградских школах учителей русского языка и литературы - 2122 человека.

Вторая по численности группа – это учителя иностранных языков - 1934 человек. 1550 – учителей преподают английский язык, 333 – немецкий и 39 – французский. Учителей математики в волгоградских школах чуть меньше – 1617 человек.

Что еще удивительно: учителей физкультуры у нас больше (1319 человек), чем, например, историков (1142), а трудовиков (781 человек) больше, чем учителей физики (555 человек). По остальным предметам численность распределилась следующим образом: учителей географии 624 человека, биологии -551, химии – 412, информатики и ИКТ – 369, музыки и пения – 332, ИЗО и черчения – 194, ОБЖ – 187 учителей, и 157 – прочие предметы.