В Волгограде поймали маньяка, изнасиловавшего школьницу 27 лет назад

Этой волгоградке сегодня 44 года, но каждое 4 октября, она снова и снова с ужасом вспоминает тот день в далеком 1993-м. 27 лет назад в этот день ее жестоко изнасиловали на улице два подонка. И только сегодня одного из них нашли.

Ей было 17 лет. В тот вечер девушка возвращалась домой, шла по центру Волгограда, когда к ней пристали два молодых человека. Парни под предлогом проводить волгоградку домой последовали за ней. Но, едва компания оказалась в безлюдном месте, молодые люди затащили девушку на территорию стройплощадки и изнасиловали поочередно.

Следователи завели уголовное дело, но вычислить насильников тогда не сумели. В 2020-м году сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) и следователи-криминалисты регионального СУ СК вернулись к этому делу.

- Отрабатывая лиц, которые имели судимости за аналогичные преступления, они наткнулись на мужчину, похожего под описание жертвы. Накануне того преступления он как раз только вышел из колонии, где сидел за групповое изнасилование несовершеннолетней. Поначалу он все отрицал, но его жертва-волгоградка, даже по прошествии стольких лет уверенно узнала своего насильника. Кроме того, на его теле нашли татуировки, которые потерпевшая подробно описывала еще в ходе первоначального допроса, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Сегодня задержанному 48 лет. Спустя 27 лет его будут судить по статье «изнасилование несовершеннолетней группой лиц, совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование». Правда, своего напарника он так и не выдал – взял всю вину на себя.

- Его дело с обвинительным заключением уже передали в суд. Материалы на его сообщника выделены в отдельное производство. Его личность устанавливают, - уточняют в региональном следственном управлении.