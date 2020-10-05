Волгоградцы за полгода спустили в интернет-магазинах 47 миллиардов

Волгоградцы стали чаще покупать в интернет-магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале пандемии коронавируса обязательным было оставаться дома, выходить можно было только по особым причинам. На выручку волгоградцам пришли интернет-магазины. Жители Волгоградской области стали чаще заказывать товары онлайн, что отразилось на общей статистике. «КП-Волгоград» узнала в Отделении Волгоград Южного Главного управления Банка России, что в первом полугодии 2020 года в регионе было совершенно интернет-покупок на сумму 47,2 миллиарда рублей. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Увеличилось и число безналичных оплат. За полгода волгоградцы совершили банковскими картами покупок на 94 миллиарда рублей. Это 37% от общего числа оплат товаров и услуг в регионе с января по июль 2020 года. Объемы безналичных платежей вырос на 13%. "Средний чек" покупок по банковским картам составил 610 рублей.

Увеличение числа безналичных оплат заставил предпринимателей закупать терминалы оплат. На 1 июля 2020 года их число в магазинах и в организациях сферы услуг достигло 44,5 тысяч. устройств. Год назад терминалов было меньше на 1,8 тысячи.