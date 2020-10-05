Лукойл приступил к строительству второй очереди Волгоградской СЭС

Мощность объекта составит 20 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 30 МВт. Как и при строительстве первой очереди, для размещения электростанции будут использованы не задействованные в основном производстве территории нефтеперерабатывающего завода.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2021 года.

Проект будет реализован с использованием долгосрочного договора о предоставлении мощности генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии на оптовом рынке (ДПМ ВИЭ). Вся мощность будет поставляться на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по специальной цене в рамках договора сроком 15 лет. Для соблюдения требований по локализации производства будут использованы произведенные в России фотоэлектрические модули и прочее оборудование.

Ввод второй очереди станции позволит дополнительно вырабатывать более 24 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 до 12 тысяч тонн в год.

Для справки:

ЛУКОЙЛ располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии, доля которых по итогам 2019 года составила 6% от коммерческой выработки электроэнергии Группой «ЛУКОЙЛ». Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками Компании позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн СО2-экв. в год.

Основными активами ВИЭ Группы являются четыре гидроэлектростанции (ГЭС), расположенные в России, с суммарной мощностью 291 МВт, ветропарк Land Power в Румынии мощностью 84 МВт и солнечные электростанции в Волгограде, Румынии и Болгарии суммарной мощностью свыше 20 МВт. Первая очередь Волгоградской СЭС мощностью 10 МВт была введена в 2018 году.