В Волгограде самые низкие зарплаты среди городов-миллионников – 34 тысячи

Волгоград по-прежнему самый нищий город среди миллионников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск - так выглядит ТОП-5 городов России с самыми высокими зарплатами. Этот рейтинг составили эксперты РИА, проанализировав средние зарплаты в городах по всей стране. Выбрали для исследования 100 крупных городов (от 500 тысяч населения и выше). Надо сказать, что Волгоград не попали ни в «двадцатку», ни даже в ТОП-50 этого рейтинга. Наш город-герой оказался беднее, не только чем все мегаполисы, но уступил и городам поменьше.

Исследователи сравнивали среднюю зарплату в городах за первое полугодие 2020 года. В Волгограде она составляла (по их данным) 34,3 тысячи рублей. С таким уровнем зарплат наш город оказался на 57-м месте из ста исследуемых. Для сравнения, в соседнем Краснодаре средняя зарплата составляет 43,8 тысяч рублей, в Ростове – 40,5, в Воронеже – 37,4 тысячи, в Астрахани – 35,5 тысячи рублей. Больше всего (в среднем) получают, конечно же, в столице – 103,1 тысячи рублей. На последнем месте рейтинга оказался город Шахты (Ростовской области), где средняя зарплата составила 28,5 тысячи рублей.

Кстати, эксперты сравнивали не только размер зарплат, но и отношение к прожиточному минимуму в том или ином городе. Так вот в Москве люди получают в четыре раза больше «минимума», в Волгограде в среднюю зарплату «вмещается» только два минимума.