Под Волгоградом ревнивец избил соперника, вывез тело в багажнике и выбросил: мужчина умер

40-летний житель Ленинска из-за ревности случайно убил 35-летнего соперника. В отношении мужчины следователи СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело.

Известно, что драма разыгралась 29 сентября этого года в квартире подозреваемого. К нему и его гражданской супруге пришел гость. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Хозяин сильно избил потенциального соперника, нанес травму головы, а потом погрузил в багажник своей машины и вывез в один из микрорайонов города. Случайные прохожие нашли потерпевшего, вызвали скорую. Спустя день он умер в реанимации.

- Выяснив личность подозреваемого, оперативники приступили к установлению его местонахождения. Спустя сутки 40-летнего мужчину задержали на съемной квартире в Волжском. Подозреваемый сознался в содеянном, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемого по ходатайству следователя посадили под стражу. Расследование продолжается.