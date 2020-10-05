«Не курите в салоне!»: под Волгоградом агрессивный пассажир с пистолетом угрожал таксисту

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под уголовное дело за вооруженное нападение на таксиста в Урюпинске Волгоградской области попал 43-летний рецидивист: мужчина душил водителя и угрожал то бритвой, то «стволом», затем сбежал в неизвестном направлении. Его поймали по горячим следам сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» и выяснили обстоятельства.

Как выяснилось, диалог не заладился с просьбы водителя не курить в салоне. Нетрезвый пассажир ответил агрессией, затем стал душить таксиста. Тот не растерялся и пытался связаться с коллегами, однако избавиться от злоумышленника удалось не сразу.

- Это вызвало ещё большую агрессию у пассажира: он продолжил угрожать, но уже предметом, похожим на бритву, вынудив водителя покинуть салон. После этого злоумышленник вышел из машины и скрылся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пойманный подозреваемый во всем сознался и сдал боеприпасы полицейским, их отправили на экспертизу. Оказалось, он до этого уже отсидел за разбой. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы.