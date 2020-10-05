Машины в объезд: в Волгограде отремонтируют переезд на Гончарова

Переезд будут делать ночью. Фото: мэрия

В Краснооктябрьском районе Волгограда Метроэлектротранс приступает ко второму этапу обновления трамвайных путей на переезде на улице Гончарова. Менять рельсошпальную решетку будут в ночь с 5 на 6 октября 2020 года. Трамваю №13 и идущим в депо скоростным трамваям это не помешает, а вот для машин дорогу на Гончарова временно закроют. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, автомобилисты смогут объехать этот участок по улицам Таращанцев, Еременко и местному проезду проспекта Металлургов.

Напомним, до этого здесь уже заменили 25 метров рельсов в направлении проспекта Ленина. Теперь реконструкция ждет участок в сторону Второй продольной. Рабочие снимут старые рельсы и шпалы и уложат новые. Причем пространство между рельсами поднимут вровень с автомобильной дорогой.

В этом году это далеко не единственный обновленный участок трамвайной сети Волгограда. В Дзержинском сделали подъезды к областной больнице на Ангарской, переезд на Космонавтов, заменили участок пути между остановками «Лицей №7» и «Жилгородок». Обновили рельсы и на Красном, и в Ворошиловском районе.