Волгоградец купил иномарку по поддельным документам, чтобы не платить кредит

Мошеннику теперь грозит 5 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде местный житель задержан за мошенничество при покупке машины. В июле 2020 года волгоградец оформил в автосалоне кредит на покупку иномарки стоимостью 1 миллион рублей. Однако по прошествии двух месяцев ни одного платежа покупатель не сделал. Представитель банка обратился с заявлением в полицию. Сыщикам удалось найти мошенника. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД по городу Волгограду, им оказался 24-летний неработающий житель области.

При оформлении кредита он представил ложные сведения о себе. А когда новый автомобиль оказался в его владении, сразу же продал его по договору купли-продажи. Вырученные деньги волгоградец не стал использовать для погашения кредита, а тратил на все, что хотел. Теперь полицейские выясняют местонахождение иномарки. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. А тот, кто купил ворованное авто, тоже попал в неприятную историю. Автомобиль заберет банк.