В Волгограде начальница почты украла 177 тысяч рублей

Уголовное дело по статье «хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения» возбудили в отношении начальницы одного из почтовых отделений Волгограда. Расследовали его сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Из материалов дела известно, что с марта по апрель этого года женщина периодически брала деньги, которые хранились в почтовом отделении. Она почему-то решила, что вправе воспользоваться чужими средствами. В итоге сумма украденного составила 177 760 рублей. Может она и собиралась их вернуть, но ее поймали раньше. Теперь за приличную «надбавку» к зарплате начальнице придется ответить перед служителем Фемиды.

- В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.