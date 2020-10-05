Волгоградцев просят оказать помощь в поиске 79-летнего пенсионера

Следственный комитет Волгоградской области просит жителей Волгограда оказать содействие в помощи 79-летнего Валерия Романова, который ушел из дома еще 23 августа. Известно, что пенсионер проживал в одном из многоэтажных домов по улице Новоузенская в Ворошиловском районе. Больше месяца о местоположении мужчины ничего неизвестно.

Фото: Лиза Алерт

На вид Романову около 80 лет, он среднего роста, худой, отсутствуют все зубы. Из дома ушел предположительно в штанах синего цвета, светлой обуви и рубашке, возможно на нем была белая кепка.

- Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания пенсионера, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 91-12-11, 93-11-54 или «02», - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.