Волгоградцев косят риновирусы

Более половины заболевших - взрослые. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже практически у каждого волгоградца есть знакомые и родственники, заболевшие коронавирусом. Однако медики этой осенью больше всего опасаются, что вскоре к ковиду присоединятся грипп и другие респираторные вирусы. Пока же заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области ниже эпидемического порога на 28%. Грипп не регистрируют, зато риновирусы уже тысячами укладывают волгоградцев в постель.

- В эпидемический процесс вовлечено в большей степени взрослое население, составляющее 54,5% от всех заболевших, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

К началу октября прививки от гриппа сделали более 464 тысяч детей и взрослых или 18,5% жителей региона. На сегодня вся имевшаяся в наличии вакцина закончилась. В Волгоградской области ждут новую партию, которая поступит в ближайшие дни. В нее заложены штаммы свиного, гонконгского и ранее нам незнакомого гриппа B - Washington/02/2019 (линия Виктория).

Бесплатно привьют детей, пенсионеров, беременных, а также медиков, кондукторов. Работодателям рекомендуют выделить средства и организовать вакцинацию сотрудников против гриппа, если они не входят в этот перечень.