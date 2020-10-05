Больницы и школы Волгограда начали получать тепло

В жилом фонде отопление появится только 12 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде официально стартовал отопительный сезон. Но не для жилого фонда, пока для соцучреждений. Сегодня, 5 октября, тепло начали получать 17 медицинских стационаров и 9 школ, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Также началась подтопка 39 детских садов в Красноармейском, Кировском, Советском и Центральном районах. Ресурсоснабжающая организация продолжает принимать заявки на подачу теплоносителя в социальные учреждения. Всего к зиме готовы 190 медицинских заведений и 507 общеобразовательных школ и детских садов Волгограда.

Жители многоквартирных домов встретят тепло 12 октября. Эта дата значится днем старта отопительного сезона в Волгограде. Профилактика простудных заболеваний и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка заставили властей принять решение о подтопке раньше обычного. По нормативам отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов в течение пяти дней.