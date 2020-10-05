В Волгограде за 27 миллионов благоустроят сквер возле Аграрного университета

Фото: Волгоградский государственный аграрный университет

В Волгограде продолжается благоустройство пешеходной зоны по улице Казахской в Советском районе. Очередным этапом работ станет обновление сквера возле Волгоградского государственного аграрного университета. К работам планируют приступить весной 2021 года, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. А пока администрация города объявила аукцион на благоустройство территории у университета. Согласно документам на сайте Госзакупок, работы оценены в 26 миллионов 975 тысяч рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит обновить пешеходную часть на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Требуют восстановления подпорные стены и лестницы перед ВолГАУ. В сквере университета специалисты облагородят зеленую зону: высадят чайно-гибридные розы, уложат рулонный газон, посеют семена газонных трав, а 2555 кустов бирючины образуют живую изгородь. Для полива растений проложат водопровод.

В ночное время сквер будут освещать 45 светодиодных светильников. А чтобы там не нарушили общественный порядок и не орудовали вандалы, рабочие смонтируют 15 камер наружного видеонаблюдения. Сквер университета обретет новые парковые диваны и урны.

В следующем году мэрия проведет благоустройство и нечетной стороны улицы Казахской - от улицы Новосибирской до Университетского проспекта. Подрядчик оборудует брусчаткой пешеходную зону с парковой мебелью, деревьями и освещением. Архитектурный облик будет выполнен в таком же стиле, как и обновленная часть улицы Казахской возле больницы № 7.