Под Волгоградом водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Волгоградской области два виновника ДТП скрылись с места аварий Фото: Иван МАКЕЕВ

Пешеход в больнице, а водитель уехал с места происшествия в Волгоградской области. В Михайловке произошло ДТП, виновник которого, видимо, испугался последствий и решил скрыться. В 21.25 4 октября на 762 километре дороги Р-22 «Каспий» водитель, личность которого и автомобиль не установлены, сбил 52-летнего пешехода, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. И это все, что известно о случившемся. Пострадавший был госпитализирован, а полиция ведет поиск виновника.

Не установлен и виновник аварии в Волжском. В 14.20 неизвестный водитель должен был уступить дорогу при повороте с автодороги №6 на улицу Александрова. Однако он не притормозил и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115». «15-я» от удара вылетела на встречную полосу, где врезалась с «Рено Симбол» и перевернулась. Водитель отечественной машины был доставлен в больницу.