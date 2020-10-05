Защитник Ротора Соломон Кверквелия улетел в Грузию

Фото: СК "Ротор"

В Российской премьер-лиге, как и во всем клубном футболе, наступила пауза на игры сборных. «Ротор» на международные матчи делегировал одного игрока. Защитник Соломон Кверквелия отправился в Тбилиси, где сегодня, 5 октября, начнется сбор национальной команды. «КП-Волгоград» узнала в пресс-службе Грузинской футбольной федерации, что планировался вызов и полузащитника «Ротора» Зурико Давиташвили. Но футболист из-за состояния здоровья пропустит октябрьские матчи сборной. Он не до конца оправился от коронавируса. Всего в расположении сборной Грузии 29 футболистов, в том числе и Кверквелия.

Команде под управлением словацкого специалиста Владимира Вайсса в ближайшее время предстоят три матча. 8 октября грузинские футболисты в Тбилиси примут сборную Белоруссии в стыковом матче отбора на чемпионат Европы. Также сборная Грузии проведет две выездные встречи в Лиге наций – 10 октября с Арменией и 14 октября с Северной Македонией.