Волгоградским коммунальщикам передали еще 13 тонн дезсредств

В подъездах должен регулярно появляться запах хлорки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С приходом осени ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала более напряженной. Тем временем обработку подъездов и лифтов дезинфицирующими средствами никто не отменял еще с весны, а с жильцов за это денег не берут. На днях управляющим организациям региона бесплатно передали еще 13 тонн дезрастворов для санитарной обработки. Поделили их меж собой Камышин, Урюпинск, Фролово и еще 13 районов области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, сначала дезсредства доставляют в местные администрации, а уже там их распределяют по управкомпаниям. Всего за полгода УК бесплатно получили 80 тонн хлорактивных средств, которые рекомендованы Роспотребнадзором.

Обрабатывать дезинфекторами в подъездах должны входные группы, лифты, лестничные площадки и марши, а также мусоропроводы. Запах хлорочки жильцы должны ощущать согласно утвержденному управляющей компанией графику.