По просьбам жителей: в Волгограде отремонтировали дорогу к поселку Водстрой

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Тракторозаводском районе Волгограда полностью отремонтировали участок дороги от улицы Шурухина до Костюченко, который напрямую ведет к поселку Водстрой. Жители давно писали письма в администрацию города-героя с просьбой привести в порядок покрытый ямами асфальт, и в 2020 году дорога вошла в список нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В начале работ подрядчик укрепил основание, а потом по современной методике закатал два слоя – выравнивающий и финишный, в который входят минеральные добавки. Они-то и гарантируют высокую износостойкость асфальта. Не оставили без внимания примыкающие участки – их тоже в ближайшее время отремонтируют.

- Ремонт находится под контролем специалистов службы заказчика МУ «Комдорстрой». Образцы всех используемых материалов направляются в лабораторию, где эксперты проверяют их соответствие нормативным параметрам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Срок службы дороги – четыре года. Если до этого на проезжей части появятся ямы, подрядчик будет обязан отремонтировать недочеты за свой счет.