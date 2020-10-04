В Камышине появится детский сад, где будут изучать иностранные языки

Фото: областная администрация.

В скором времени в Камышине Волгоградской области в рамках нацпроекта «Демография» появится новый детский сад. Сейчас рабочие подрядной организации приступили к внутренней отделке двухэтажного здания. Помимо комнат для семи групп тут будут спортивный зал, кабинет для занятий с логопедом, психологом и даже изучения иностранных языков. Конечно, для малышей сделают музыкальный зал, будет и медицинский блок, не говоря уже о прачечной и пищеблоке.

- На объекте завершаются работы по устройству стен технического этажа и опалубка монолитного перекрытия чердака, ведется прокладка инженерных сетей, а также установка внутренних перегородок и отделка помещений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Всего же до 2021 года в регионе откроют 16 детсадов, куда смогут принять почти 2,5 тысячи дошколят, в том числе будет 725 ясельных мест.