Волгоград и Волжский бьют рекорды: география распространения коронавируса

Число заболевших коронавиурсом на 4 октября 2020 года увеличилось на 129 человек, сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК. При этом большая часть инфицированных – жители Волгограда. Почти половина поступивших пациентов, а именно 59 человек, госпитализированы из города-героя. На втором, по традиции, месте идет Волжский – там плюс 25 заразившихся.

В 16 районах области также есть заболевшие. По 1 человеку в Еланском, Жирновском, Иловлинском, Нехаевском, Ольховском и Урюпинском районах. Еще по 2 ковидных пациента путем анализа выявили в Быковском, Городищенском, Светлоярском и Среднеахтубинском. Плюс 3 заболевших в Палласовском и Ленинском.

В тройке «лидеров» по распространению коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области Камышинский (+10), Котельниковский ( +9), Михайловский (+6).

Отмечается рост заболеваемости среди несовершеннолетних: ковид диагностировали у десяти детей от первого года жизни до 17 лет.