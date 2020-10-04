152 жертва COVID-19: от коронавируса умерла 63-летняя волгоградка

Женщина умерла в реанимации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 октября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 152 жертве коронавирусной инфекции: ею стала 63-летняя жительница города-героя. При первых признаках недомогания женщина пыталась вылечиться самостоятельно, но через несколько дней, когда состояние не улучшилось, обратилась за медицинской помощью. Пациентку госпитализировали в ГБУЗ «ВОКИБ №1». Уже тогда она была тяжелая, с поражением легких. Также волгоградка страдала болезнями сердца и щитовидки.

- Несмотря на оказываемую помощь пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Волгоградцев настоятельно просят при первых признаках болезни обращаться в поликлинику по месту жительства: можно вызвать врача-терапевта на дом и пройти своевременное обследование, затем лечение. Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.