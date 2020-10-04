Под Волгоградом у проезжей части нашли тело девятиклассника

Следком проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 3 октября у проезжей части недалеко от поселка Новый Рогачик в Городищенском районе Волгоградский области очевидцы нашли тело ученика 9 класса. Мальчик к тому моменту уже не подавал признаков жизни.

Уже точно известно, что гибель несовершеннолетнего не носит криминальный характер: насильственных признаков не нашли. Не рассматривается и версия суицида, так как на теле отсутствуют какие-либо травмы. Возможно, ребенок страдал серьезным заболеванием. Однако точно установить причину смерти будет возможно лишь после вскрытия, которое проводится в рамках проверки.

- По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Как отметили в волгоградском следкоме, семья погибшего ребенка характеризуется положительно.