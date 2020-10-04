За месяц в перинатальном центре Волгограда родилось 15 двойняшек

И 475 малышей за сентябрь. Повышаем демографию! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Радостной статистикой поделились сотрудники Волгоградского областного клинического перинатального центра № 2: в сентябре 2020 года в стенах роддома на свет появилось 475 малышей. Из них 259 мальчиков и 216 девочек. При этом 15 семейных пар будут воспитывать прекрасных двойняшек.

Вес самого большого младенца – 5 килограмм 380 грамм, и всего 800 грамм весит самый маленький новорожденный. Были и преждевременные роды: 68 рожениц принимали экстренно. Из «торопыжек», как их называют врачи, двое весили всего по килограмму, остальные в среднем до полутора кило.

Как рассказали «КП-Волгоград» сотрудники ВОКПЦ №2, 11 мамочек рожали после ЭКО. Одна волгоградка выносила прекрасную двойню. Отметим, что 161 роженица пришла за своим первенцем, 159 –за вторым малышом и 143 мамочки – за третьим.

Кстати, накануне, 3 октября, в перинатальном центре родилось еще 10 мальчиков и 6 девочек.