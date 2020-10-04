На севере Волгограда «Приора» врезалась в столб: четверо пострадавших

Четыре пассажира получили серьезные травмы и были госпитализированы с места происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 3 октября в Тракторозаводском районе Волгограда «Лада Приора» на полной скорости врезалась в световую опору: в итоге сразу четыре пассажира получили серьезные травмы и были госпитализированы с места происшествия.

Известно, что около 22-25 часов водитель легковушки ехал по улице Николая Отрады в сторону Волжского. На улице Менжинского у дома №11 он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с «Ладой Гранта», после чего «Приору» отбросило в столб.

- В результате ДТП четверо пассажиров «Лада Приора» 24-х, 16-ти 26-ти и 24-х лет доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

При этом, как отметили в ведомстве, личность водителя не установлена. Видимо, он скрылся с места происшествия. Проводится проверка.