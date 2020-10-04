Притворялись соцработниками: в Волгограде ищут жертв мошенников

Жертв этих людей просят обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уголовное дело по статье «Мошенничество» полицейские Волгограда возбудили в отношении 42-летней волгоградки и 37-летнего сообщника. Парочка в образе соцработников обманывала пенсионеров с помощью фальшивых купюр. Схема была проста: аферисты наведывались к пенсионерам или вылавливали их на улице и сообщали о надбавке к пенсии. А потом давали деньги из банка приколов и просили сдачу. Вроде суммы небольшие, но у пожилых людей каждая копейка на счету.

Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемая уже отсидела за аналогичные преступления, а знакомого втянула в преступный бизнес в качестве помощника. Обоим грозит по пять лет тюрьмы. Но для объективного срока необходимо найти всех потерпевших.

- Граждан, пострадавших от действий подозреваемых, просят обращаться в дежурную часть Управления МВД России по городу Волгограду по телефонам: 93-74-09 или 93-01-11, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.