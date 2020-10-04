Жители Волгоградской области набрали ипотек на 25 миллиардов: спрос вырос на 21%

Фото: областная администрация .

С начала 2020 года жители Волгоградской области взяли свыше 12 тысяч ипотечных кредитов, в общей сложности на 25,6 миллиардов рублей. Это рекорд, ведь по сравнению с прошлым годом объем вырос на 21%. Это произошло во многом благодаря льготным программам, которые действуют в регионе. В том числе «Молодой семье» - больше 2 тысяч пар смогли приобрести собственные «квадратные метры» при поддержке государства.

- С января по август 2020 года было выдано свыше 12 тысяч ипотечных кредитов, что превышает показатель 2019 года на 10,8%. В два раза вырос объем выданных займов программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, - рассказали «УП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Лишь за август более 2 тысяч волгоградцев получили ипотеку на сумму 4,6 миллиардов рублей. Многих толкает на этот шаг привлекательная ставка, которая в среднем держится на 7,21%,