В Камышине погибли водители двух столкнувшихся легковушек

Девушка и мужчина скончались на месте ДТП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Смертельное ДТП произошло около трех часов 3 октября в Камышинском районе Волгоградской области. 23-летнего жительница районного центра ехала за рулем «Опель Астра» по улице Мира в сторону улицы Рязано-Уральской. Напротив дома №81 она потеряла управление над машиной и на полной скорости выехала на встречную полосу, где протаранила «ВАЗ». 52-летний водитель отечественной легковушки не успел отреагировать и предотвратить аварию.
В итоге приехавшие на место происшествия врачи увезли в больнице=у лишь 17-летнюю пассажирку «Опель Астра», а вот ее подруга и второй водители получили несовместимые с жизнью травмы.
- Водители обеих автомашин от полученных травм скончались на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту смертельной аварии инспекторами ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.