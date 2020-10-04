В Камышине погибли водители двух столкнувшихся легковушек

Девушка и мужчина скончались на месте ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло около трех часов 3 октября в Камышинском районе Волгоградской области. 23-летнего жительница районного центра ехала за рулем «Опель Астра» по улице Мира в сторону улицы Рязано-Уральской. Напротив дома №81 она потеряла управление над машиной и на полной скорости выехала на встречную полосу, где протаранила «ВАЗ». 52-летний водитель отечественной легковушки не успел отреагировать и предотвратить аварию.

В итоге приехавшие на место происшествия врачи увезли в больнице=у лишь 17-летнюю пассажирку «Опель Астра», а вот ее подруга и второй водители получили несовместимые с жизнью травмы.

- Водители обеих автомашин от полученных травм скончались на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту смертельной аварии инспекторами ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.