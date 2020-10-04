На юге Волгограда у многоэтажного дома неизвестные отравили бездомных собак

Пока в Волгограде проживает около 20 тысяч бездомных собак, проблема так и будет обостряться. Немногочисленные волгоградские приюты за своей счет спасают животных, а вот некоторым проще убить. Такой очередной инцидент случился в жилом комплексе Родниковая долина, где неизвестные отравили нескольких животных.

На место ЧП выехал волгоградский зоопатруль, который работает в рамках программы приюта «Дино». Они вызвали полицию и зафиксировали факт жестокого обращения с животными.

- Запомните: воспитывая в людях жестокость по отношению к животным, мы плодим садистов, которые потом не пожалеют ни одно живое существо, - прокомментировали «КП-Волгоград» волонтеры «Дино».

Стоит отметить, что объективно собак в Волгограде много, но программа «Гуманное соседство», реализуемая совместно администрацией города и приютами, должна принести результаты через несколько лет: животных стерилизуют и выпускают в прежнюю среду. Они не плодятся, следовательно, не увеличивают популяцию.