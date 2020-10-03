Звонили из банка: мошенники увели у волгоградцев 1,5 миллиона за сутки

Каждый день волгоградцы теряют деньги, поверив мошенникам. Фото: Александр ГЛУЗ

Сколько ни предупреждают волгоградцев о распространенных видах телефонных мошенничеств, все равно каждый день на удочку аферистов попадают множество людей. И это не только доверчивые пожилые люди, но и молодые и весьма продвинутые. Только за прошедшие сутки представляющиеся работниками банков мошенники увели у волгоградцев 1,5 миллиона рублей. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками службы безопасности и пугают, что именно сейчас с банковской картой производятся какие-либо незаконные операции. И многие волгоградцы диктуют им все необходимые реквизиты, пин-коды и коды доступа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, за сутки в полицию написали заявления жители Волгограда. Камышина, Урюпинска, Октябрьского и Среднеахтубинского районов. Среди потерпевших 26-летняя медработник и 35-летняя администратор магазина. В сумме за 24 часа волгоградцы потеряли 1 миллион 585 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает: работники банка никогда не запрашивают у клиента по телефону данные карты и, тем более, ее пин-код. Если вас об этом просят – сразу прерывайте разговор. А если хотите удостовериться, что с вашей картой все в порядке, обратитесь напрямую в банк лично или по телефону. Предупредите об этом своих родителей, бабушек и дедушек.