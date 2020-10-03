У волгоградских семей пересчитали телевизоры и гаджеты

С появлением детей в семьях появляется и больше гаджетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет и всевозможные гаджеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. В Волгоградстате посчитали, сколько имеется телевизоров, компьютеров, телефонов и прочих гаджетов в среднестатистической семье. Для этого провели выборочное обследование. Больше всего предметов культурно - бытового назначения длительного пользования – именно так называют в статистике все эти составляющие современной цивилизации – оказалось в семьях, где есть дети.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, в среднем на сотню волгоградских бездетных семей приходится 152 телевизора, 98 компьютеров и 225 мобильников. В тех же семьях, где есть дети, всего этого куда больше. Телевизоров в среднем на семью 1,66 штуки, компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и iPad, – 1,62 штуки, а мобильных телефонов – 3,19. Что вовсе не удивительно. Ведь именно младшее поколение сегодня становится основным потребителем цифрового контента.