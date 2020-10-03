Под Волгоградом «десятка» влетела в КАМАЗ: водитель погиб

Страшное ДТП случилось минувшей ночью вскоре после полуночи на трассе Волгоград – Элиста. 34-летний водитель за рулем «ВАЗ-2110» ехал со стороны Волгограда. По предварительной информации, в момент, когда автомобиль находился на 69-м километре автодороги, мужчина не выдержал безопасную дистанцию от впереди идущего грузовика. «Десятка» на скорости влетела в многотонный КАМАЗ. Удар был настолько сильным, что передняя часть легкового автомобиля буквально превратилась в груду железа. Водителя пришлось вырезать из покореженного автомобиля. Но спасти его не удалось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, водитель «ВАЗа» получил слишком серьезные травмы, не совместимые с жизнью. 34-летний мужчина от полученных повреждений скончался на месте ДТП.

Все обстоятельства этой автокатастрофы еще предстоит выяснить полицейским.