Россети заявили о 100% готовности волгоградских сетей к зиме

В ходе совещания в Сочи осмотрели подстанцию «Россети Кубань» 110 кВ «Сочи», а также спецтехнику, задействованную в обслуживании энергоинфраструктуры. Фото Россети.

Волгоградцы наверняка заметили, как энергетики в последние годы активно взялись за ремонт подстанций и сетей. Ежедневно мы читаем сообщения по типу: «Запаситесь терпением, завтра несколько домов или улиц останутся на время без света, так как запланированы ремонтные работы…». А вот, как это выглядит в цифрах: в 2020 году «Россети» потратили на ремонтные работы на юге России 5,6 миллиардов рублей. И уже к октябрю сотрудники компании выполнили весь запланированный на этот год объем работ. Об этом генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский доложил сегодня министру энергетики России Александру Новаку в ходе совещания в Сочи, где обсуждались вопросы подготовки регионов ЮФО к осеннее-зимнему периоду.

На заседании обсуждали подготовку энергетиков к работе в осенне-зимний период. Фото Россети.

Итогом планомерной работы компании «Россети» стало снижение числа аварий в ЮФО в сетях 110 кВ и выше. Если сравнить данные за 9 месяцев 2017 года и 2020-го, то аварийность снизилась на 21%. Кроме того, в компании сформировали хороший запас материалов и оборудования, подготовили парк резервных источников электроснабжения.

Фото Россети.

Параллельно с ремонтными работами компания инвестирует в будущее. Как сообщил на заседании Павел Ливинский, общий объем инвестиций в ЮФО в 2020 году составил 18,61 миллиардов рублей. До конца года планируют запустить в работу 1 550 МВА трансформаторной мощности и 1 190 километров линий электропередачи. В перспективе планируют провести полную реконструкцию подстанции «Садовая» (220 кВ) в Волгограде, а в Краснодаре строят новую цифровую подстанцию «Ангарская» (110 кВ). Также в числе приоритетных проектов – развитие сетевой инфраструктуры для увеличения грузопотока к портам Азово-Черноморского бассейна.