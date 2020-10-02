Отопительный сезон стартовал в 15-ти районах Волгоградской области

Фото "Концессии теплоснабжения".

По состоянию на 2 октября 2020 года в Волгоградской области отопительный сезон уже официально стартовал в 15-ти районах и городе Урюпинске. Соответствующие решения уже приняты на уровне муниципалитетов. Но пока теплоноситель подают только в социальные учреждения- детсады, больницы, школы, интернаты…

Как уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона, решения о подтопке соцучреждений уже приняли в Алексеевском и Чернышковском, Даниловском и Урюпинском, Еланском и Старополтавском, Жирновском и Серафимовичском, Иловлинском и Октябрьском, Калачевском и Новониколаевском, Камышинском, Новоаннинском и Киквидзенском районах. Также запустить котельные решили в городе Урюпинске.

- На сегодняшний день отапливаются, 23 детских садика, 26 школ, 15 больниц, 26 Дома культуры и другие социальные объекты. А в Чернышковском и Серафимовичском районах тепло начало поступать и в многоквартирные дома, - уточняют в региональном комитете ЖКХ.

Напомним, губернатор Волгоградской области разрешмил в этом году муниципалитетам принммать решения о досрочном начале отопительного сезона. Это делают, чтобы не допустить в период пандемии по коронавирусу резкого роста числа простудных заболеваний среди волгоградцев.