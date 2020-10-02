В Волгограде банда «домушников» ограбила 11 квартир

Больше года следователи волгоградского Главка собирали факты преступной деятельности банды «домушников», которую задержали в мае 2019-го. Пятеро молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет полгода грабили квартиры в Волгограде. На их счету полицейские насчитали 13 обворованных квартир, из которых они вынесли имущества в общей сложности на 300 тысяч рублей.

- По версии следствия, грабители заходили в подъезд и обзванивали квартиры. Выбирали те, где отсутствовали хозяева. Чаще всего это были квартиры на первом этаже, в которые они проникали через окна. Пока одни выносили из квартир ценные вещи, другие наблюдали за обстановкой вокруг, - рассказывают в областной прокуратуре.

С декабря 2018-го по май 2019-го они успели «обчистить» квартиры в Тракторозаводском и Красноармейском, Краснооктябрьском и Советском, а также в Кировском районах. В двух случаях не смогли довести начатое до конца, так как их спугнули.

- Двое членов банды сознались в содеянном, остальные трое свою вину отрицают. Но на основании собранных следователями фактов прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение. Дело направили в суд. Максимальное наказание, что им грозит – до 6 лет колонии, - уточняют в областной прокуратуре.