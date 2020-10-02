Берегоукрепление в Волгограде завершили на 75%

Так сейчас выглядит участок берега Волги. Фото: АВО

Берегоукрепление на Волге на границе Центрального и Краснооктябрьского района Волгограда готово уже на 75 процентов. В будущем здесь пройдет продолжение рокадной дороги и появится новая набережная. А пока подрядчик собирает подпорную стенку. Уже установили 550 свай из трубошпунта и сделали насыпь из 300 тысяч кубометров песка. Завершить работы планируют к концу года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, сейчас рабочие начали делать щебеночное основание, монтируют упорные блоки. А в конце уложат железобетонные плиты, укрепят щебенкой откосы, заасфальтируют проезды и тротуары.

Напомним, начали строить новый участок на 550 метров в 2019 году. Берегоукрепление позволит защитить правый склон Волги площадью 14 гектаров от размывов и разрушений. На следующем этапе строители начнут работать в направлении Кировского и Тракторозаводского районов Волгограда.