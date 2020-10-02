Чудеса: под Волгоградом полиция поймала вора со старинной иконой на пути из храма

Воришка даже не успел далеко сбежать с иконой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Такие истории, которая произошла 1 октября в Краснослободске Волгоградской области, попадают в список «чудесных». Ну, разве не чудо, что вора, укравшего икону из храма полиция поймала до того, как служители церкви заметили пропажу.

Дело было так: сотрудники полиции дежурили на одной из улиц Краснослободска, когда обратили внимание на мужчину на велосипеде. Мало того, что ехал он на дамском «велике», так еще и, завидев, правоохранителей, быстро свернул в частный сектор и стал удирать. Полицейские решили проследовать за ним, и не зря. Когда догнали и обыскали подозрительного типа, нашли у него деревянную икону «Нерукотворный спас». Пояснить откуда у него эта старинная реликвия мужчина не смог, и его препроводили в полицейский участок.

- Сотрудники угрозыска установили, что задержанный – 44-летний житель Волгограда, а икона, которую у него нашли, он в то утро украл из Краснослободского храма «Святителя Николая Чудотворца», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Деревянная икона «Нерукотворный спас» вернулась на свое место - в храм. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, велосипед он тоже украл. Двухколесник как раз стоял у ворот храма, когда вор сбегал с иконой.

- Мужчина признался, что хотел, таким образом, поживиться. Когда икону привезли настоятелю храма, он опешил. Ведь о факте ее похищения они узнали только от следователей, - говорят в региональном Главке.

А воришку ждет не только божье наказание, но и уголовная ответственность. На него уже завели дело по факту кражи и грозит ему за это до 2 лет лишения свободы.