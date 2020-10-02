МЧС предупреждает: Волгоградскую область снова ждет штормовой ветер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Волгоградская область остается во власти ураганов. МЧС снова предупреждает об усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается уже сегодня. 2 октября в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца вечера пятницы в отдельных районах региона восточный ветер будет достигать порывов в 15-20 метров в секунду. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Спасатели рекомендуют избегать деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Хотя предупреждениям МЧС внемлют не все. 30 сентября регион уже оказался под влиянием штормового ветра, о котором предупреждалось заранее. Однако в центре Волгограда автомобилисты не убрали свои припаркованные машины в безопасное место. В итоге ветром деревья повалило на автомобили.

Также спасатели настоятельно просят не жечь сухую растительность и мусор. Ветер может распространить огонь как в лесах, так и в населенных пунктах. Для примеров далеко ходить не надо. Вчера Городищенский район был в огне, который распространялся сильным ураганом.