В Волгограде наибольший рост заболеваемости коронавирусом

День за днем Волгоград прирастает ковидом Фото: Артем КИЛЬКИН

2 октября 2020 года стало известно о 119 новых подтвержденных случаев коронавируса в Волгоградской области. Всего в регионе ковид поразил уже 15 350 человек. За сутки наибольший рост заболеваемости, как обычно, зафиксирован в Волгограде. В областном центре о положительных тестах узнали 55 человек. Снизился темп прироста в Волжском. За сутки там коронавирус подтвердился у девяти человек. Столько же заболевших жителей в Быковском районе. Вообще 2 октября коронавирус распространился на 16 районов области.

В Михайловском районе COVID-19 выявили у восьми человек. 6 заболевших в Среднеахтубинском районе. По 5 человек с положительными тесами в Жирновском и Котовском районах. Во Фроловском районе бороться с коронавирусом предстоит 4 жителям. По 3 заболевших в Городищенском, Николаевском, Камышинском районах, по 2 – в Серафимовичском и Старополтавском районах. В пяти районах, а именно Дубовском, Котельниковском, Палласовском, Светлоярском и Чернышковском по одному подтвержденному случаю ковида.

География распространения коронавируса 2 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается возраста людей, которых поразил коронавирус, то снова больше всех новых пациентов вот 30 до 49 лет. Таких 43 заболевших. 29-ти жителям области, у кого положительные тесты, больше 65 лет. В возрастной группе от 50 до 64 лет 23 новых заболевших. Среди детей школьного возраста болезнь подтвердилась у 17. При этом пятерым от 15 до 17 лет, а 12-ти – от 7 до 14. Заболел коронавирусом 1 малыш, которому нет еще и года. Также COVID-19 выявлен у 1 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. Еще пятерым новым заболевшим волгоградцам от 18 до 29 лет.