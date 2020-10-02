В Волгоградской области жертвами коронавируса стали 70-летний мужчина и 55-летняя женщина

Мужчина обратился за медпомощью не сразу, а женщину сначала не госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвами коронавируса становится все больше жителей Волгоградской области. Еще вчера было известно, что общее число смертей в регионе достигло 151. 2 октября оперативный штаб сообщил дополнительную информацию о двух летальных исходов. Коронавирус убил жителей районов области. 70-летний пенсионер из Светлоярского района обратился за медицинской помощью спустя 4 дня после первых признаков болезни. Бригада скорой помощи доставила его больницу №16 Красноармейского района Волгограда в средней форме тяжести. У мужчины был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Спасти его медикам не удалось. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе области.

Скончалась от ковида и 55-летняя жительница Палласовского района. Хотя она сразу же вызвала врача на дом, который прописал лечение на дому. Госпитализируют в области не всех. При этом у женщины было много хронических заболеваний: сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, мочевыделительной системы, сахарный диабет. От лечения на дому заболевшей становилось только хуже. А когда было проведено исследование, показавшее ковид с двусторонней пневмонией, ее госпитализировали клиническую больницу №12. Только время было потеряно, жительница Палласовского района в итоге умерла.