Волгорадка отсудила у стоматологии 100 тысяч за плохой протез

Женщине оказали некачественную услугу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре 2018 года жительница Волгограда почти за 30 тысяч рублей установила зубной протез в одной из стоматологических клиник города. Но вид у него был далеко не эстетичный, женщину мучили боли, даже поесть нормально она не могла. В феврале 2019 года протез установили заново, но с тем же результатом. Спустя полтора года волгоградка отсудила у стоматологической клиники около 100 тысяч рублей.

- Судебная медицинская экспертиза показала, что ортопедическая конструкция была изготовлена не в полном объеме и не соответствовала имеющимся клиническим рекомендациям, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов.

Сначала Дзержинский суд решил, что стоматология должна выплатить пациентке стоимость установки протеза – 29,5 тысячи рублей, а также 10 тысяч компенсации морального вреда и 19,7 тысячи штрафа. Рассмотрев дело о компенсации ущерба за некачественно оказанную медицинскую услугу в рамках апелляции, Волгоградский областной суд увеличил сумму штрафа до 29,5 тысячи и добавил такую же сумму неустойки.