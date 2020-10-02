Суд взыскал в пользу волгоградца полмиллиона рублей за полученную травму на работе

Работодатель подавал апелляцию, но она не была удовлетворена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области суд взыскал в пользу сотрудника компании по строительству и реконструкции трубопроводов компенсацию за полученную на производстве травму. Житель региона с июня 2018 года по декабрь 2019 года работал в ООО «Нефтьмонтаж» - зарегистрировано в городе Сургут - в качестве изолировщика термоизоляции. 14 ноября 2018 года на производстве произошел несчастный случай – рабочий упал с высоты в проем технологической конструкции. Мужчина получил переломы и ушибы, оказавшись на длительное время на больничной койке. Пострадавшему было сделано несколько операций. Медико-социальная экспертиза заключила, что рабочий утратил профессиональную трудоспособность на 20%. Мужчина обратился в суд, чтобы получить от работодателя компенсацию за причиненные физические и нравственные страдания. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, основной причиной случившегося во время рабочего процесса была подтверждена вина работодателя. Виновность сотрудника, который получил травмы, имела сопутствующий характер.

Суд удовлетворил требований истца о возмещении ущерба. Однако сторона работодателя решила оспорить это решение. Волжский городской суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Ответчик обжаловал это решение. Но Волгоградский областной суд не усмотрел поводов для изменения решения суда первой инстанции. Апелляционная жалоба также не была удовлетворена.