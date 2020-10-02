В Кировском районе Волгограда построят новый стадион

Строить стадион начнут уже в 2021 году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утро 2 октября губернатор Андрей Бочаров провел на юге Волгограда, где устроил выездное совещание на базе детского лагеря «Орленок» и ФОКа «Молодежный». В Кировском районе скоро построят новый стадион с футбольным полем и трибунами и другие спортплощадки. Большой спортивно-досуговый комплекс решили создать на базе школы №11 и ФОКа «Молодежный», где уже имеется два бассейна и универсальный спортзал. Сейчас здесь занимается около 400 человек, но всех желающих комплекс принять не в силах.

- Одного ФОКа недостаточно. Мы предлагаем создание двух спортивных объектов, - подчеркнул на совещании Андрей Бочаров.

Строить стадион начнут уже в 2021 году. Плюс к этому должны сделать подъезд к нему и обеспечить транспортную доступность.

Напомним, сейчас в Волгограде обновляют Дворец спорта, который закрыли из-за несоблюдения норм безопасности. Заново собираются отстроить легендарный стадион «Монолит» в Краснооктябрьском районе и реконструировать «Трактор» в Тракторозаводском.