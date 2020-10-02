В Волгограде легковушка без водителя сбила пенсионерку

В Камышинском районе японская иномарка вылетела в кювет. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аварийность на дорогах Волгоградской области продолжает оставаться высокой. Водители либо пренебрегают правилами, либо по разным причинам теряют контроль над машинами. За сутки полицейские выявили 681 нарушение ПДД, были задержаны 14 нетрезвых водителя. По разным причинам люди продолжают биться на дорогах региона. В Клетском районе в ДТП пострадала 80-летняя женщина. При этом на нее наехал автомобиль, за рулем которого никого не было. В 18.10 46-летний мужчина припарковал свой «ВАЗ-21102» на улице Донской и вышел из машины. Видимо, водитель забыл поставить на ручной тормоз, потому как «десятка» самовольно начала движение и сбила пенсионерку. Женщину доставили в больницу.

На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе 48-летняя женщина за рулем «Сузуки Грант Витара» ехала в сторону областного центра. По неустановленным пока причинам в 16.30 водитель не справилась с управлением и выехала в кювет. В результате происшествия водитель, а также ее 25-летний пассажир с разными травмами были госпитализированы, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

А в Дзержинском районе, напомним, накануне случилась авария со смертью пешехода. На улице Землячки рядом с Волгоградским областным клиническим онкологическим диспансером столкнулись 3 автомобиля, 1 из которых наехал на 66-летнюю женщину. Она скончалась в карете скорой помощи.