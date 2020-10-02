В Волгограде 2 октября завоют сирены

Сирены завоют с 10 до 11 утра. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Если в пятницу, 2 октября 2020 года, вы услышите вой сирен тревоги, увидите скопления техники экстренных и спецслужб, а также бегающих людей в химзащите – не пугайтесь. В этот день в Волгограде, Волжском и других населенных пунктах Волгоградской области пройдет комплексная тренировка системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. В Тракторозаводском районе на ВОС «Северные» по легенде будут ликвидировать утечку хлора. Проверка системы оповещения пройдет с 10.00 до 11.00 часов по местному времени.

Утром в течение трех минут в регионе будут выть сирены, все уличные громкоговорители и передатчики УКВ диапазона, FM-радиовещания, а также каналы телевидения в пакете РТРС-1 будут передавать сигнал «Внимание всем!». Задействуют для этого более двухсот источников.

- В тренировке задействованы федеральные органы власти, органы местного самоуправления и организации, силы и средства МЧС, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.